Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
27 Июля , 05:00

Ҡатынды алдап, бөтә аҡсаһын алғандар

Өфөнән МХО-ла ҡатнашыусының тол ҡатыны өс миллион һумдан ашыу аҡсаһын мутлашыусыларға биргән.  

Ҡатынды алдап, бөтә аҡсаһын алғандарҠатынды алдап, бөтә аҡсаһын алғандар
Ҡатынды алдап, бөтә аҡсаһын алғандар

Тол ҡатынға телефондан шылтыратып, үҙен Оборона министрлығы хеҙмәткәре тип таныштырған кеше ер биләмәһен рәсмиләштереүҙә ярҙам тәҡдим итә. Ҡатын телефонына килгән СМС-кодты әйткән. Артабан мутлашыусылар "Дәүләт хеҙмәттәре", Үҙәк банк һәм Федераль именлек хеҙмәтенең ялған хеҙмәткәрҙәре булып шылтыратып, уны иҫәптәге бөтә аҡсаһын алырға һәм "ышаныслы кешегә" тапшырырға күндергән.

Шулай итеп ҡатын өс миллион һумынан ҡолаҡ ҡаҡҡан. Полиция енәйәт эшен ҡуҙғатҡан. 

Иғтибар! Әйтеүегеҙҙе үтенһәләр ҙә, СМС-кодтарҙы, паролдәрҙе һәм шәхси мәғлүмәтте бер кемгә лә хәбәр итмәгеҙ. Шикле осраҡтарҙы 102 йәки 112 телефондарына шылтыратып әйтегеҙ.

 

Э. Ибраһимова фотоһы.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика