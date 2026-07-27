Биш бала әсәһен һәләк иткән

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, 26 июлдә иртәнсәк Иглин районының Оло Теләк ауылында автомобиль йәйәүлене бәрҙергән. Алған йәрәхәттәрҙән 38 йәшлек ҡатын урында уҡ һәләк була. Водитель юл фажиғәһе урынын ташлап ҡасҡан.
Оператив-эҙләү саралары барышында “Хендай Соната” автомобиле күрше ауылда Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәре тарафынан табыла. Водителдең шәхесе лә асыҡланған, ул 37 йәшлек урындағы ҡатын булып сыҡҡан. Тикшереүҙәр уның тынында 0,649 мг/л алкоголь булыуын күрһәтә.
Шул көндө үк ҡатынды ҡулға алғандар, тикшереү саралары үткәрелә. Уға ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатыласаҡ.
Мәғлүм булыуынса, һәләк булған ҡатындың биш балаһы булған.
Фото: БР Дәүләт автоинспекцияһынан.