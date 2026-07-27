Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
27 Июля , 08:00

Биш бала әсәһен һәләк иткән

Ҡатын һәләк булғас, уның үлеменә сәбәпсе ҡасып киткән. Әммә күп тә үтмәй тотолған. Ул да... ҡатын булып сыҡҡан.

Биш бала әсәһен һәләк иткәнБиш бала әсәһен һәләк иткән
Биш бала әсәһен һәләк иткән

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, 26 июлдә иртәнсәк Иглин районының Оло Теләк ауылында автомобиль йәйәүлене бәрҙергән. Алған йәрәхәттәрҙән 38 йәшлек ҡатын урында уҡ һәләк була. Водитель юл фажиғәһе урынын ташлап ҡасҡан.

Оператив-эҙләү саралары барышында “Хендай Соната” автомобиле күрше ауылда Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәре тарафынан табыла. Водителдең шәхесе лә асыҡланған, ул 37 йәшлек урындағы ҡатын булып сыҡҡан. Тикшереүҙәр уның тынында 0,649 мг/л алкоголь булыуын күрһәтә.

Шул көндө үк ҡатынды ҡулға алғандар, тикшереү саралары үткәрелә. Уға ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатыласаҡ.

Мәғлүм булыуынса, һәләк булған ҡатындың биш балаһы булған.

 

Фото: БР Дәүләт автоинспекцияһынан.

Биш бала әсәһен һәләк иткән
Биш бала әсәһен һәләк иткән
Биш бала әсәһен һәләк иткән
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика