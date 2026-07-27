Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
26 Июля , 21:00

"Улым үлһә, мин дә йәшәмәҫ инем"

Әсә кеше һуңынан шулай тип белдергән. Аллам һаҡлаһын, уяу булығыҙ.

"Улым үлһә, мин дә йәшәмәҫ инем""Улым үлһә, мин дә йәшәмәҫ инем"
"Улым үлһә, мин дә йәшәмәҫ инем"

Баймаҡ районында йәш пар батып барған баланы ҡотҡарған.

Граф күле янында көслө һыу ағымы ике малайҙы алып китә. Берәүһе йөҙә белгән, икенсеһе - юҡ.

Ярҙағыларҙың береһе лә балаларҙы ҡотҡарырға ашыҡмай. Шул саҡта йәштәр — Динислам һәм Дилә — һыуға ташлана. Беренсе булып Динислам һыуға һикерә, артынса ҡотҡарыу ҡулсаһы тотҡан Дилә.

Был ваҡытҡа малай аңын юғалтып күгәрә башлаған була. Ярай әле Дилә Сибай медицина колледжын тамамлаған була — ул реанимация үткәрә. Малай терелә.

«Һеҙ минең улымды һәм минең ғүмеремде ҡотҡарҙығыҙ. Ул үлһә, мин дә йәшәй алмаҫ инем», - тип малайҙың әсәһе күҙ йәштәренә төйөлөп рәхмәт әйтә.

Динислам менән Дилә маладис, әлбиттә. Әммә атай-әсәйҙәргә уяу булыр кәрәк. 

Шулай уҡ Нефтекамала сапбордта китеп барған ир-егет батып барған уҡыусыны ҡотҡарған. Беүә йылғаһындағы бетон күпер янында олатай өс ейәне менән ял итә. Ике үҫмер (14 һәм 15 йәш) ҡарауһыҙ һыу инергә китә, һәм уларҙың бәләкәйе бата башлай. Яҡында ғына сапбордта егет йөҙөп барған була - ул малайҙы һыуҙан тартып сығара. 14 йәшлек егетте реанимацияға алып китәләр. Урын һыу инеү өсөн йыһазландырылмаған, тыйыу билдәләре була.

Көндәр эҫе тора. Барыһы ла йылға-күл буйында. Балаларҙы ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ!

 

Фото: Динислам/Дилә.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика