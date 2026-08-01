Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
1 Августа , 14:00

"Аспириндың инсульт-инфарктҡа килтереүе ихтимал"

Билдәле Рәсәй докторы телевизион тапшырыуҙа шулай тип белдерҙе. Ни сәбәпле?

"Аспириндың инсульт-инфарктҡа килтереүе ихтимал""Аспириндың инсульт-инфарктҡа килтереүе ихтимал"
"Аспириндың инсульт-инфарктҡа килтереүе ихтимал"
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика