Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла

Бөгөн, 2 август, Янғын хеҙмәте ойошторолған көн.
Һуңғы тиҫтә йылдарҙа янғын һүндереү хеҙмәте хеҙмәткәрҙәре 20 меңдән ашыу иң ҡатмарлы һәм ҙур янғынды һүндереүҙә ҡатнаша, уларҙың туранан-тура ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла. Янғын һүндереү хеҙмәте өсөн етди имтихан булып Аша - Оло Теләк арауығында тимер юл һәләкәте эҙемтәләрен бөтөрөү, шулай уҡ республиканың Иглин районы Урман ауылы ситендә урынлашҡан 67684-се хәрби часть биләмәһендә үҙәк хәрби округының үҙәк округ артиллерия ҡоралдары келәттәрендә янғын тора.
2020 йылдың ғинуарынан Янғын һүндереү хеҙмәте Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан Республикаһы буйынса Баш идаралығының үҙ аллы структур бүлексәһе булып тора.
Ҡыйыу янғын һүндереүселәрҙе был иҫтәлекле көн менән ҡотлайбыҙ, һәр ваҡыт шулай уҡ яуаплы, принципиаль һәм үҙ эштәренә тоғро ҡалыуҙарын теләйбеҙ.
Фото: mchsrb.