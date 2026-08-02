Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
2 Августа , 12:30

Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла

Ҡыйыу янғын һүндереүселәрҙе был иҫтәлекле көн менән ҡотлайбыҙ!

Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарылаУларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла

Бөгөн, 2 август, Янғын хеҙмәте ойошторолған көн.

Һуңғы тиҫтә йылдарҙа янғын һүндереү хеҙмәте хеҙмәткәрҙәре 20 меңдән ашыу иң ҡатмарлы һәм ҙур янғынды һүндереүҙә ҡатнаша, уларҙың туранан-тура ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла. Янғын һүндереү хеҙмәте өсөн етди имтихан булып Аша - Оло Теләк арауығында тимер юл һәләкәте эҙемтәләрен бөтөрөү, шулай уҡ республиканың Иглин районы Урман ауылы ситендә урынлашҡан 67684-се хәрби часть биләмәһендә үҙәк хәрби округының үҙәк округ артиллерия ҡоралдары келәттәрендә янғын тора.

2020 йылдың ғинуарынан Янғын һүндереү хеҙмәте Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан Республикаһы буйынса Баш идаралығының үҙ аллы структур бүлексәһе булып тора.

Ҡыйыу янғын һүндереүселәрҙе был иҫтәлекле көн менән ҡотлайбыҙ, һәр ваҡыт шулай уҡ яуаплы, принципиаль һәм үҙ эштәренә тоғро ҡалыуҙарын теләйбеҙ.

Фото: mchsrb.

 

Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Уларҙың ҡатнашлығында дүрт меңдән ашыу кеше ҡотҡарыла
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика