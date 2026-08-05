Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
5 Августа , 15:45

Таналыҡта батып үлгән

Оло кешенең кәүҙәһен йылғала тапҡандар... 

Таналыҡта батып үлгәнТаналыҡта батып үлгән
Таналыҡта батып үлгән

Бөгөн Хәйбулла районында фажиғәле хәл теркәлгән. Рөхсәт ителмәгән урында һыу инеп, 65 йәшлек ир батып үлгән. Оло йәштәге кешенең кәүҙәһен Аҡъяр ауылы эргәһендәге Таналыҡ йылғаһында тапҡандар. Район хакимиәте белдереүенсә, йылғаның был участкаһы һыу инеү өсөн йыһазландырылмаған, был хаҡта яр буйында ҡуйылған аншлагтар хәбәр итә. Хоҡуҡ һаҡлау органдары оператив-тикшереү сараларын башлаған.

Көндәрҙең йылы тороуы сәбәпле, быйыл республика буйынса һыуға батып үлеүселәр һаны көндән -көн арта. Спиртлы эсемлектәр эскәс, һыуға инмәгеҙ. Рөхсәт ителмәгән урындарҙа һыу төшмәгеҙ. Тәү ҡарашҡа ябай ғына күренгән иҫкәртеүҙәр ҙә һеҙҙең ғүмерегеҙҙе һаҡлап ҡалыуға бер аҙым булып тора.

Автор фотоһы.

"Башҡортостан" гәзитенең рәсми МАХ каналына яҙылығыҙ: max.ru/gazetabash...

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика