Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
10 Августа , 10:00

Һәләк булғандар һаны 13-кә еткән...

Күрше Татарстанда матәм иғлан ителде. Унда ҡот осҡос фажиғә булды.

Һәләк булғандар һаны 13-кә еткән...Һәләк булғандар һаны 13-кә еткән...
Һәләк булғандар һаны 13-кә еткән...

Татарстан Республикаһының Түбәнге Кама ҡалаһына БПЛА һөжүме һөҙөмтәһендә һәләк булғандар һаны 13-кә еткән, һәләк булғандар араһында бала бар. Ҡала дауаханаларына 28 кеше килтерелгән, улар араһында — бер бала. Зыян күреүселәр һаны 48-гә тиклем еткән. Бөтә хеҙмәттәр ҙә урында эшләүен дауам итә, хәл контролдә тотола.

Татарстан Рәйесе Рөстәм Миңлеханов фажиғә айҡанлы матәм иғлан итте.

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Түбәнге Камаға БПЛА һөжүменән һуң ҡайғы уртаҡлашыуын белдерҙе.

Мәғлүм булыуынса, бөгөн илебеҙгә дошман дрондар менән һөжүм итте. БПЛА һөжүме һөҙөмтәһендә Татарстан Республикаһының Түбәнге Кама ҡалаһы юғалтыуҙар кисерҙе.

 

Фото: Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика