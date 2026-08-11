Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
11 Августа , 13:45

Күрәҙәсене “байытҡан”

Күрәҙәсе  яңынан аҡса күсермәйенсә, унан алдағы сихырҙың көсөн юғалтыуын белдереп, ҡатынды тағы ла аҡса күсерергә күндерә. Һөҙөмтәлә ҡатын 900 мең һум тирәһе аҡса күсерә...

Күрәҙәсене “байытҡан”Күрәҙәсене “байытҡан”
Күрәҙәсене “байытҡан”

Өфө ҡалаһында йәшәгән 39 йәшлек ҡатын ауыр хәлгә тарығандарға йәки проблемалары булғандарға сихыр менән ярҙам күрһәтеү тураһында иғлан күреп ҡала  һәм Ольга исемле ҡыҙ менән бәйләнешкә инә.

Тәүҙә “фото буйынса диагностика” өсөн аҡса түләй. Аҙаҡ ҡурҡыныс диагноз тураһында хәбәр алғандан һуң “ҡатмарлы ритуалдар” үткәреү буйынса тәҡдимдәр ала. Күрәҙәсе-сихырсы яңынан аҡса күсермәйенсә, унан алдағы йолаларҙың көсөн юғалтыуын белдереп, ҡатынды  тағы ла аҡса күсерергә күндерә. Һөҙөмтәлә ҡатын 900 мең һум тирәһе аҡса күсерә. Ошоно ғына көтөп алған мут күрәҙәсе юҡҡа сыға, бәйләнеш өҙөлә. Мутлыҡ факты буйынса енәйәт эше асылған.

Фото: “Өфө-Яңылыҡтар” чатынан.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика