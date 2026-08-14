Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
14 Августа , 13:30

Ҡараңғыла юлға сығып бәләгә тарыған

Эңерҙә, ҡараңғы мәлдә юлға сығырға тырышмағыҙ.  

Ҡараңғыла юлға сығып бәләгә тарығанҠараңғыла юлға сығып бәләгә тарыған
Ҡараңғыла юлға сығып бәләгә тарыған

Башҡортостанда машина ике йәшлек мышыны бәрҙергән. Авария Дүртөйлө – Нефтекама юлының 18-се километрында булған.

Башҡортостандың Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығы мәғлүмәттәре буйынса, мышы юлға ҡапыл сығып, автомобилгә бәрелгән. Хайуан һәләк булған. Водитель һәм пассажирҙар зыян күрмәгән. Республиканың һунар сығанаҡтарына 80 мең һум күләмендә зыян килтерелгән.

Республиканың Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, урман участкаларында ҡырағай хайуандар ҡапыл килеп сығыуы ихтимал. Водителдәргә айырыуса эңер ваҡытында һәм ҡараңғыла иғтибарлы булырға кәрәк.

Хөрмәтле водителдәр, йәйәүлеләр, юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен теүәл үтәгеҙ!

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan.

Фото сығанағы: Башкирия Online.

 

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика