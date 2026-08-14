Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
14 Августа , 09:55

Башҡортостанда әбей менән бабай юғалған

Улар аҡ машинала сығып киткән...

Башҡортостанда әбей менән бабай юғалғанБашҡортостанда әбей менән бабай юғалған
Башҡортостанда әбей менән бабай юғалған

 “Лиза Алерт” ирекмәндәре 83 йәшлек Ринат Фәйзуллин һәм Рәшиҙә Фәйзуллинаны (Йыһангирова) эҙләүҙе иғлан итте. Билдәле булыуынса, оло йәштәге ғаилә пары аҡ Volkswagen Polo автомобилендә билдәһеҙ йүнәлештә 12 августа сығып китә.

Ринат Зәйнулла улының билдәләре: буйы 170 сантиметр, ябыҡ кәүҙәле, сал сәсле, көрән күҙле. Ул табиптарҙың ярҙамына мохтаж.

Рәшиҙә Абдулла ҡыҙының билдәләре: 150 см бейеклек, сал көрән сәсле, көрән күҙле.

Уларҙың ҡайҙалығын белгәндәрҙең 8 (800) 700-54-52 йәки 112 телефоны буйынса шылтыратыуҙарын һорайҙар.

 

Фото: "Лиза Алерт". 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика