Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
17 Августа , 13:30

19 йәшлек егеттең кәүҙәһе табылған

Ял көндәрендә һыу объекттарында бер нисә фажиғәле хәл булған...

19 йәшлек егеттең кәүҙәһе табылған19 йәшлек егеттең кәүҙәһе табылған
19 йәшлек егеттең кәүҙәһе табылған

Ял көндәрендә һыу объекттарында бер нисә фажиғәле хәл булған.

Әбйәлил районының Ташбулат ауылы эргәһендәге Ҡарабалыҡты күлендә балыҡсылар 60 йәшлек ирҙе ярға сығара.

Бөрө районының Үрге Ласынтау һәм Түбәнге Ласынтау ауылдары араһында Ағиҙел йылғаһында һәләк булған 19 йәшлек егеттең кәүҙәһе табылған.

Йомағужа һыу һаҡлағысында һыу инеү өсөн йыһазландырылмаған урында шаһиттарҙың күҙ алдында 63 йәшлек ял итеүсе һәләк булған.

Бөтә осраҡтар буйынса хоҡуҡ һаҡлау органдары оператив-тикшереү саралары үткәрә, ваҡиғаның сәбәптәре һәм шарттары асыҡлана.

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса Баш идарлығы иҫкәртә:

Көндәр һалҡынайтты, һыу ҙа һыуыны. Һыу температураһы +15-тән түбән булғанда һыу инергә ярамай. Был көҙән йыйырыу менән генә түгел, ә ҡапыл һыуыҡтан шаңҡыу менән дә бәйле. Аңығыҙҙы юғалтып, һыу төбөнә китеүегеҙ ихтимал.

Эскән килеш һыуға инмәгеҙ. Яр буйында ҡалығыҙ, был бик мөһим!

Фото: mchsrb.

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan.

19 йәшлек егеттең кәүҙәһе табылған
19 йәшлек егеттең кәүҙәһе табылған
19 йәшлек егеттең кәүҙәһе табылған
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика