Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
17 Августа , 14:15

Пассажирын һәләк иткән

 Водитель танытмаһы булмаған көйө рулгә ултырып... 

Пассажирын һәләк иткәнПассажирын һәләк иткән
Пассажирын һәләк иткән

БР Дәүләт автоинспекцияһы матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, 16 августа кисен 33 йәшлек ир “Лада Нива” автомобиле рулендә аварияға осраған. Ул Иглин районының Кәлтә ауылы яғынан Иглин ауылына табан хәрәкәт иткән саҡта юлдың 23 километрында транспортҡа идараны юғалтып, ситкә сығып түңкәрелгән.

Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә 54 йәшлек пассажир алған йәрәхәттәренән урында уҡ вафат була, водитель төрлө йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатыла.

Водитель транспорт саралары менән идара итеү хоҡуғына эйә булмауы билдәле.

Юл фажиғәһе буйынса тикшереү башланды.

Фото: БР Дәүләт автоинспекцияһы.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика