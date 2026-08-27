Башҡортостан
+13 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
27 Августа , 13:00

Пенсионер янып үлгән...

 Ағас йорт янып китеп...

Пенсионер янып үлгән...Пенсионер янып үлгән...
Пенсионер янып үлгән...

Бүздәк районында янғын һүндергәндә ирҙең кәүҙәһе табылған.

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, райондың Песмәнтамаҡ ауылында 6х8 метр ҙурлығындағы бүрәнә йорт янған.

Янғын урынын тикшереү барышында верандала һәләк булған 71 йәшлек ир табыла. Тәфтиш-оператив саралар үткәрелә, ваҡиғаның сәбәптәре һәм шарттары асыҡлана, Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының тәүтикшереүсеһе эшләй.

Хөрмәтле республика халҡы! Янғын хәүефһеҙлеге талаптарын теүәл үтәгеҙ:

  • түшәктә тәмәке тартмағыҙ, бигерәк тә иҫерек килеш;
  • электр селтәренә көсөргәнеш төшөрмәгеҙ;
  • төндә электр приборҙарын һүндерегеҙ;
  • йортта янғын тураһында хәбәр итеүсе ҡорамал ҡуйығыҙ, батареяларын алмаштырырға онотмағыҙ.

Фото: mchsrb.

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика