Башҡортостан
+13 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
2 Сентября , 06:00

Баймаҡ районында шартлау

Зыян күреүселәр бар

Баймаҡ районында шартлауБаймаҡ районында шартлау
Баймаҡ районында шартлау

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса Баш идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, кисә Баймаҡ районының Калинин ауылында шәхси йортта газ-һауа ҡатнашмаһы шартлаған. Һөҙөмтәлә ике кеше — 75 йәшлек ир һәм 65 йәшлек ҡатын зыян күргән – тәндәре янған. Уларҙы Сибай үҙәк ҡала дауаханаһының хирургия бүлегенә алып киткәндәр.

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, газ ҡорамалын файҙаланғанда янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен боҙоу шартлауға сәбәпсе булған. Янғын һүндереүселәрҙе ваҡиға урынына саҡырмағандар. Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының тәүтикшереүсеһе ваҡиғаның сәбәптәрен асыҡлай.

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының көнкүреш газын хәүефһеҙ ҡулланыу ҡағиҙәләрен үтәргә саҡыра:

  • газ ҡорамалдарының төҙөклөгөн даими тикшерегеҙ һәм уны ваҡытында техник хеҙмәтләндерегеҙ;
  • газ еҫе сыҡҡанда асыҡ ут ҡулланмағыҙ, тәмәке тартмағыҙ һәм электр приборҙарын ҡабыҙмағыҙ;
  • газды ябығыҙ, бинаны елләтеү өсөн тәҙрәләрҙе һәм ишектәрҙе асығыҙ;
  • хәүефле урындан сығып, 104 телефоны буйынса авария газ хеҙмәтен йәки 112 телефоны буйынса берҙәм ашығыс хеҙмәтте саҡырығыҙ.

Был ябай ҡағиҙәләрҙе үтәү фажиғәле эҙемтәләрҙән ҡотолорға ярҙам итәсәк.

Фото: @mchsrb.

Баймаҡ районында шартлау
Баймаҡ районында шартлау
Баймаҡ районында шартлау
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика