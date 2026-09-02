Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
2 Сентября , 09:00

Кушнаренко районында үҫмер класташын сәнскән

Урынға килгән полиция хеҙмәткәрҙәре ваҡиғаның сәбәптәрен асыҡлай

Кушнаренко районында үҫмер класташын сәнскәнКушнаренко районында үҫмер класташын сәнскән
Кушнаренко районында үҫмер класташын сәнскән

Башҡортостан буйынса Эске эштәр министрлығының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, Кушнаренко районы эске эштәр бүлегенә Кушнаренко ауылында урынлашҡан уҡыу йорттарының береһенең директоры мәктәп биләмәһендәге ваҡиға тураһында хәбәр иткән.

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, туғыҙынсы класс уҡыусылары араһында бәхәс сыға, һөҙөмтәлә үҫмерҙәрҙең береһе икенсеһенә бысаҡ менән сәнскән.

Урынға килгән полиция хеҙмәткәрҙәре ваҡиғаның сәбәптәрен асыҡлай. Аңлатыу өсөн бәлиғ булмаған баланы ата-әсәһе менән бергә полиция бүлегенә алып киләләр. Әлеге ваҡытта зыян күреүсе дауаханаға оҙатылған.

Ваҡиға сәбәптәрен һәм шарттарын асыҡлау маҡсатында тикшереү үткәрелә.

Кушнаренко районы башлығы Марат Латипов мәктәптә булған.

- Әле урында бөтә ашығыс хеҙмәттәр эшләй. Хәлде асыҡлайбыҙ. Ваҡиға сәбәптәрен асыҡлау һәм бындай факттарға юл ҡуймау буйынса бөтә кәрәкле саралар күреләсәк, – тип яҙҙы Марат Латипов үҙенең социаль селтәрҙәрендәге сәхифәһендә.

 

 

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика