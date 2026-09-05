Башҡортостан
+25 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
5 Сентября , 14:50

Ғаиләлә ҡот осҡос фажиғә

Бәпес батҡанда янында әсәһе һәм тағы бер бала булған. 

Ғаиләлә ҡот осҡос фажиғәҒаиләлә ҡот осҡос фажиғә
Ғаиләлә ҡот осҡос фажиғә

Ошо көндәрҙә Өфөлә ҡот осҡос фажиғә булды: әсәһе туғыҙ айлыҡ сабыйын йыуындырған саҡта ул батып үлә. Ул ни бары бер минутҡа ғына иғтибарын ситкә йүнәлтә. Ошо ваҡыт төҙәтеп булмаҫлыҡ бәлә өсөн етә лә.

Хәбәр ителеүенсә, ғаилә Өфөгә Силәбенән килгән. Сабыйҙы йыуындырған саҡта әсә янында өс йәшлек бала ла булған.

Төбәк Тәфтиш комитетының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, инцидент Өфөнөң Менделеев урамындағы күп ҡатлы йорт фатирҙарының береһендә булған. Ваҡиға урынына хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре һәм тәфтиш-оператив төркөм килгән. Баланың үлеме факты буйынса процессуаль тикшереү үткәрелә. Махсус хеҙмәттәр ваҡиға урынын тикшерә, фажиғәнең сәбәптәрен асыҡлай. Суд-медицина экспертизаһы тәғәйенләнгән.

Тикшереү һөҙөмтәләре буйынса процессуаль ҡарар ҡабул ителәсәк.

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика