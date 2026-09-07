Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
7 Сентября , 11:15

Һәләк булған балаларҙың өсөһө лә сентябрҙә тыуған булған...

Ғаилә имен булмаған, әсәләрен тәүҙә таба алмағандар...

Һәләк булған балаларҙың өсөһө лә сентябрҙә тыуған булған...Һәләк булған балаларҙың өсөһө лә сентябрҙә тыуған булған...
Һәләк булған балаларҙың өсөһө лә сентябрҙә тыуған булған...

6 сентябрҙә Нефтекама ҡалаһы иҫәбенә ингән Әмзә ауылында сыҡҡан ҡурҡыныс янғын бер юлы өс баланың ғүмерен өҙҙө. Бөгөн Хөкүмәт кәңәшмәһендә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров профилле ведомстволарҙан һәм Нефтекама хакимиәтенән янғын сәбәптәрен ентекле тикшереүҙе талап итте.

Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты рәйесе Кирилл Первов хәбәр итеүенсә, фажиғә Әмзә ауылында, балалар өйҙә яңғыҙ саҡта була. Был ғаилә социаль хәүефле хәлдә иҫәптә тора. Йортта янғын тураһында иҫкәртеүсе ҡулайлама булған, ләкин ут сыҡҡан ваҡытта ул һүндерелгән булған.  

Ваҡиға урынында ғәҙәттән тыш хәлдәр комитеты ултырышы үткәрелгән, зыян күргәндәргә тейешле ярҙам ойошторолған. Республика Башлығы ҡушыуы буйынса һәләк булған балаларҙы ерләүҙе ҡала хакимиәте үҙ өҫтөнә аласаҡ.

Радий Хәбиров хәүефһеҙлек системаһының ни өсөн эшләмәүен асыҡларға, шулай уҡ урындағы властарҙың имен булмаған ғаиләләрҙе контролдә тотоу буйынса эшен тикшерергә ҡушты.

– Миңә аныҡлыҡ кәрәк: хакимиәт нимә менән шөғөлләнгән? Улар был йортҡа барғанмы, юҡмы? Барыһына ла һабаҡ булһын. Өс бала һәләк булған, уларҙың ни ғәйебе бар? – тине ул.

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, ғаилә имен булмаған, иҫәптә торған. Әсәһе балаларын яңғыҙ үҫтергән. Әлегә һәләк булған балаларҙың тормошонда ике атаның нисек ҡатнашҡаны билдәһеҙ. Фажиғә мәлендә балаларҙың әсәһен Нефтекаманан саҡ табалар. Һәләк булған өс бала ла төрлө йылдарҙә сентябрҙә тыуған. Малайҙарға 12 һәм дүрт, ҡыҙға алты йәш булған. Улар тыуған көнөнә тиклем бер нисә көн етмәгән.

Фото: МЧС. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика