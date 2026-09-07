Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
7 Сентября , 05:40

Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...

Водитель әйтеүенсә...

Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...
Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...

Башҡортостан дәүләт автоинспекцияһынан хәбәр итеүҙәренсә, 6 сентябрҙә киске сәғәт туғыҙ тирәһендә 1974 йылғы водитель “Шевроле Нива” автомобилендә Өфөнөң Саҡмағош урамы буйлап Бөрө тракты яғына хәрәкәт иткән саҡта йәйәүлене тапатҡан. Водитель әйтеүенсә, ул кеше автомобиль юлынан атлап китеп барған.

Юл-транспорт ваҡиғаһында ир алған йәрәхәттәрҙән "Ашығыс ярҙам" автомобилендә вафат була.

Хөрмәтле йәйәүлеләр, кис утты сағылдырыусы әйберҙәр (элементтар) булған кейем кейеп йөрөгөҙ. Ул саҡта үҙегеҙҙе лә, водителдәрҙе лә бәләнән араларһығыҙ.

Фото: скриншот.

Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...
Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...
Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...
Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...
Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...
Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...
Ҡот осҡос фажиғә: йәйәүлене тапатып киттеләр...
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика