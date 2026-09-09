Башҡортостан
+17 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
9 Сентября , 12:20

Автобус ҡатынды тапатҡан

Уға бары 46 йәш булған...

Автобус ҡатынды тапатҡанАвтобус ҡатынды тапатҡан
Автобус ҡатынды тапатҡан

Бөгөн иртән Өфө – Иглин - Ҡыҙылъяр юлында 67 йәшлек автобус водителе көйләнмәгән йәйәүлеләр үткәүеле аша сығып барған ҡатынды бәрҙергән.

46 йәшлек йәйәүле алған йәрәхәттәрҙән ашығыс медицина ярҙамы килгәнсе үк урында уҡ вафат булған.

Урында Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәре һәм тәфтиш-оператив төркөм эшләй. Авария шарттары асыҡлана.

Хөрмәтле водителдәр, юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен теүәл үтәгеҙ, бер ваҡытта ла ашыҡмағыҙ. Йәйәүлеләргә иһә юл аша сыҡҡанда тәүҙә автомобилдәрҙең туҡтағанына инанырға кәрәк, шунан һуң ғына хәрәкәтте дауам итергә мөмкин.

Фото: скриншот.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика