Башҡортостан
+15 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
9 Сентября , 05:30

Машина алам тип, аҡсаһынан ҡолаҡ ҡаҡҡан

Башҡортостанда йәшәгән ир сит ил автомобилен һатып алырға теләп, аферистарҙың ҡорбаны булды

Машина алам тип, аҡсаһынан ҡолаҡ ҡаҡҡанМашина алам тип, аҡсаһынан ҡолаҡ ҡаҡҡан
Машина алам тип, аҡсаһынан ҡолаҡ ҡаҡҡан

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Ағиҙел ҡалаһы буйынса бүлексәһенең дежур бүлегенә 44 йәшлек ир мутлашыу тураһында ғариза биргән. Интернет аша автомобиль һатып алырға тырышып, ул 1 миллион 400 мең һумдан ашыу аҡсаһын юғалта.

Мәғлүм булыуынса, ир популяр мессенджерҙарҙың береһендә сит илдәрҙән автомобилдәр һатыу тураһында рекламаға тап була. Ул менеджер менән бәйләнешкә инә. Һөйләшеү барышында уға автомобиль алыу өсөн утилләштереү йыйымдарын – 1 миллион 400 мең һумдан ашыу түләргә кәрәклеге тураһында хәбәр итәләр. Һатыусының ышаныслымы икәнен тикшермәйенсә, зыян күреүсе аҡса күсерә.

Бер мәл "компания вәкилдәре" бәйләнешкә сығыуҙан туҡтай. Һуңынан ир мутлашыусыларҙың алдағанын аңлай һәм хоҡуҡ һаҡлау органдарына мөрәжәғәт итә.

Был факт буйынса РФ Енәйәт кодексының 159-сы статьяһының 4-се өлөшө буйынса ҙур күләмдә мутлашыу тураһында енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы граждандарҙы онлайн-һатып алыу, ҙур суммаға ҡарар ҡабул итер алдынан ентекләп уйларға саҡыра. Автомобиль һатып алғанда алдауҙың төп схемаһы - "хеҙмәт" һәм "гарантия" өсөн алдан түләүҙе талап итеү. Мутлашыусылар ялған бер көнлөк сайттарҙы һәм мессенджерҙарҙы әүҙем ҡуллана, унда оҙайлы һөйләшеүҙәр иллюзияһын тыуҙыра.

Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы. 

 

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика