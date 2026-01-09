Башҡортостан
+13 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
9 Сентября , 19:11

Өфөлә 14 йәшлек ҡыҙ бала юғалған

Уның ҡайҙалығын ошо егет белеүе ихтимал. 

Өфөлә 14 йәшлек ҡыҙ бала юғалғанӨфөлә 14 йәшлек ҡыҙ бала юғалған
Өфөлә 14 йәшлек ҡыҙ бала юғалған

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Өфө районы буйынса бүлексәһе 2012 йылда тыуған бәлиғ булмаған Голинская Александра Сергеевнаны эҙләй.

Ҡыҙҙың Өфө районы биләмәһендә, Зубово ауыл советында урынлашҡан баҡсасылыҡ ширҡәттәренең береһендә йәшәүе билдәле. Ул 7 сентябрҙә өйөнән сығып китә, һәм әлегә тиклем уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.

Юғалған ҡыҙҙы енәйәт эҙләү хеҙмәткәрҙәре, участковыйҙар, шулай уҡ башҡа полиция подразделениелары хеҙмәткәрҙәре эҙләй. Ориентирлау бөтә яҡын территориаль эске эштәр органдарына йүнәлтелгән.

Оператив-эҙләү саралары барышында юғалған ҡыҙҙың ҡайҙалығын уның таныш егеттәренең береһе белә алыуы асыҡлана, уның шәхесе әлеге ваҡытта асыҡлана.

Әгәр һеҙ был йәш кешене фотонан таныһағыҙ йәки Александраның ҡайҙалығын белһәгеҙ, шунда уҡ полиция менән бәйләнешкә инеүегеҙҙе һорайҙар: 279-49-34, 8-999-741-12-15 (тәүлек әйләнәһенә), 279-26-90, 279-32-92, 02 (мобиль телефондан — 102) йәки яҡындағы полиция бүлегенә еткерә алаһығыҙ.

Өфөлә 14 йәшлек ҡыҙ бала юғалған
Өфөлә 14 йәшлек ҡыҙ бала юғалған
Өфөлә 14 йәшлек ҡыҙ бала юғалған
Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика