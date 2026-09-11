Башҡортостан
+6 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
11 Сентября , 01:30

Алты урында янғын!

Ауылдарға хәүеф янаймы?

Алты урында янғын!Алты урында янғын!
Алты урында янғын!

Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса Баш идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, республикала алты урында тәбиғәт янғыны теркәлгән.

Хәүефһеҙлекте тәьмин итеү һәм көстәр һәм саралар төркөмөн көсәйтеү маҡсатында Хәйбулла, Баймаҡ, Ейәнсура райондарына ведомствоның шәхси составы, шул иҫәптән Өфө ҡалаһының 40 кешенән һәм ете берәмек техниканан торған аэромобиль төркөмө ебәрелгән.  

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының пилотһыҙ авиация көстәре урман янғындарын һауанан күҙәтә. Һанлы мәғлүмәттәр ғәмәлдәге ваҡыт режимында эшкәртелә һәм сифатлыраҡ, оператив яуап биреү өсөн ҡулланыла.

Ауылдарға хәүеф янамай. Һүндереү һәм ҡарауыллау үткәрелә. Баш идаралыҡта тәүлек әйләнәһенә оператив штаб эшләй. Хәл контролдә тотола.  

Республикала 11 муниципаль берәмектә – Әбйәлил, Баймаҡ, Бәләбәй, Бүздәк, Бөрйән, Йылайыр, Иглин, Күгәрсен, Мәләүез, Учалы, Федоровка райондарында 4-се класлы янғын хәүефе һаҡлана. Хәйбуллала 5-се класлы ғәҙәттән тыш янғын хәүефе тора.

Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы иҫкәртә:

- ҡоро үләнде яндырмағыҙ;

- тәмәкене һүндермәйенсә ташламағыҙ;

- хәүефһеҙлек талаптарын үтәгеҙ.

 Әгәр янғынды күрһәгеҙ, шунда уҡ 101 һәм 112 номерҙарына шылтыратығыҙ!

Фото: @mchsrb.

Алты урында янғын!
Алты урында янғын!
Алты урында янғын!
Алты урында янғын!
Алты урында янғын!
Алты урында янғын!
Алты урында янғын!
Алты урында янғын!
Алты урында янғын!
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика