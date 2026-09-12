Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
12 Сентября , 12:25

Юлда йәнә үлем...

 17 йәшлек егет һәләк була. Ҡалғандары - дауаханала...

Юлда йәнә үлем...Юлда йәнә үлем...
Юлда йәнә үлем...

11 сентябрь кис Хәйбулла районының Юлдыбай – Аҡъяр – Сара юлында  “Лада”ның 37 йәшлек водителе “КамАЗ”-ды уҙып барғанда уның ситенә бәрелә. Ҡаҡлығыуҙан еңел автомобиль юл ситенә әйләнеп осоп барып ята. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, салондағы 17 йәшлек пассажир ваҡиға урынында уҡ вафат була.

Водителдең машина йөрөтөүгә танытмаһы булмағанлығы асыҡлана. Ул үҙе һәм тағы ике йәш пассажиры (17 һәм 18 йәшлек егеттәр) төрлө тән йәрәхәттәре менән дауаханаға оҙатыла.

Авария буйынса тикшереү үткәрелә.

Хөрмәтле водителдәр! Юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен теүәл үтәгеҙ, тиҙлек режимын арттырмағыҙ. Һеҙ үҙегеҙҙең генә түгел, эргәгеҙҙәге һәм юлдағы башҡа кешеләрҙең дә ғүмере өсөн яуаплы икәнегеҙҙе иҫтән сығармағыҙ.

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика