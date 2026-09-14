Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
14 Сентября , 11:00

“Банк картаһын таптым...”

Сит кешенең картаһын табып алыу, етмәһә уны ҡулланыу бик ҡурҡыныс хәлгә килтереүе бар. Һәм уның хужаһын эҙләп тә маташмағыҙ. Ни өсөн?

“Банк картаһын таптым...”“Банк картаһын таптым...”
“Банк картаһын таптым...”

Банк картаһын тапҡас, уның хужаһын эҙләп маташмағыҙ. Бәлки, уны тапҡанға ҡәҙәр кемдер аҡсаһын алырға өлгөргәндер, уғрылыҡта һеҙҙе ғәйепләүҙәре мөмкин. Картаны мутлашыусыларҙың юрый “онотоп” ҡалдырыуҙары ла ихтимал. "Аҡсаһы юғалған” тип, һеҙҙән уны ҡайтарыуҙы талап итәсәктәр.

Бындай осраҡта ни эшләргә? Банкка хәбәр итегеҙ. Картала “ҡыҙыу линия”ның номеры бар. Шылтыратып, хәлде аңлатығыҙ. Хеҙмәткәрҙәр уны ҡулланыуҙы туҡтатып, карта хужаһына хәбәр итәсәктәр. Шулай уҡ яҡындағы банк бүлексәһенә тапшырырға мөмкин. Әгәр үтенесегеҙгә ҡолаҡ һалмаһалар, картаны полицияға илтегеҙ.

 Нимә эшләргә ярамай? Банкоматта ҡалдырылған картаны алмағыҙ. Социаль селтәргә уны фотоға төшөрөп һалырға ярамай. Кадрға уның номеры, ҡулланыу срогы һәм хужаһының исеме эләкһә, был мәғлүмәтте мутлашыусыларҙың файҙаланыуы ихтимал.

Сит кешенең картаһы менән түләргә ярамай. Рәсәй Енәйәт кодексының 158-се статьяһына ярашлы, был уғрылыҡ тип иҫәпләнә. Яза ҡаты – 500 мең һумға тиклем штраф йәки алты йылға тиклем иректән мәхрүм итеүҙәре мөмкин.

Фото: "Башинформ".

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика