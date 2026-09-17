Республикала 10 меңдән ашыу полиция хеҙмәткәре һайлауҙа тәртипте тәьмин итәсәк

Башҡортостанда хәүефһеҙлекте һәм хоҡуҡ тәртибен тәьмин итеүгә айырыуса иғтибар бүленә. Республиканың Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Азат Ғәлимханов билдәләүенсә, һайлауға әҙерлек барышында граждандарҙың именлеге өҫтөнлөклө бурыс булып тора.
Тауыш биреү көндәрендә эске эштәр органдарының 10 меңдән ашыу хеҙмәткәре хәүефһеҙлекте тәьмин итеүгә йәлеп ителә, тип белдерҙе оператив кәңәшмәләрҙең береһендә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров. Республиканың барлыҡ көс структуралары ла ошо эшкә йәлеп ителгән. Муниципалитет башлыҡтарына төбәк етәксеһе урындарҙағы хәлде шәхсән контролдә тоторға ҡушты.
Комплекслы ҡараш Йәмәғәт тәртибен һаҡлау буйынса бөтә саралар хоҡуҡ һаҡлау органдары, Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы һәм муниципаль берәмектәр хакимиәттәре менән берлектә үткәрелә. Бындай комплекслы алым теләһә ниндәй хәүефкә оператив яуап бирергә һәм һайлаусылар өсөн тыныс шарттар булдырырға мөмкинлек бирә.
Металл детекторҙар – техник хәүефһеҙлек саралары. Һайлау участкаларында стационар һәм ҡул металл детекторҙар эшләйәсәк – был тыйылған әйберҙәрҙең үтеп инеүен булдырмау өсөн стандарт сара.
Резерв электр уты менән тәьмин итеү. Комиссия биналарында электр энергияһы авария хәлендә һүнгән осраҡта генераторҙар ҡуйылған.
Резерв биналар. Һәр участка өсөн штаттан тыш хәлдәр осрағына резерв тауыш биреү урындары билдәләнгән.
Биналарҙы тикшереү. Муниципалитет хакимиәттәре Эске эштәр һәм ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы менән бергә биналарҙы техник нығытыу һәм янғын хәүефһеҙлеге буйынса тикшерә.
Процестың асыҡлығы бөтә участкаларҙа ла видеокүҙәтеү һәм видеотеркәү ойоштороласаҡ – был һайлауҙарҙың асыҡлығын арттырыуҙан тыш, тәртипте күҙәтеүгә өҫтәмә сара булып та хеҙмәт итә.
Башҡортостанда һайлауға әҙерлек штат режимында бара: участка комиссиялары бөтә кәрәкле нәмәләр менән тәьмин ителгән, комиссия ағзалары инструктаж үтә, ә көс структуралары һәм ашығыс хеҙмәттәр вәкилдәре Башҡортостан халҡы өсөн хәүефһеҙ һәм уңайлы тауыш биреүҙе тәьмин итергә әҙер.
Фото: БР буйынса Эске эштәр министрлығынан.