Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
29 Сентября , 16:50

Икеһе лә ваҡиға урынында йән биргән...

Юлда мәктәп автобусы менән еңел машина бәрелешкән. Салонда 21 бала ултырған

Икеһе лә ваҡиға урынында йән биргән...Икеһе лә ваҡиға урынында йән биргән...
Икеһе лә ваҡиға урынында йән биргән...

Бөгөн Өфө – Шишмә – Ҡырғыҙ-Миәкә автомобиль юлының 14-се километрында ҡурҡыныс авария теркәлде. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, ВАЗ-2112 руле артындағы ир, Шишмә ҡасабаһы яғынан Өфө йүнәлешендә хәрәкәт иткәндә, ҡаршы килгән мәктәп автобусы менән бәрелешкән.

Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә еңел машинаның водителе һәм пассажиры ваҡиға урынында һәләк була, автобус механик зыян күрә.

Мәктәп автобусы Осоргино ауылына табан хәрәкәт иткән. Салонда 21 бала һәм бер өлкән оҙатыусы була, уларҙың береһе лә зыян күрмәгән.

Фото: "Башинформ". 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика