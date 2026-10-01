Башҡортостан
+17 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
1 Октября , 08:00

Сибайҙа - ҡот осҡос фажиғә

Егет 17 йәшлек ҡыҙҙы бысаҡ менән йәрәхәтләгәндән һуң, үҙҙәре булған ике бүлмәле фатирҙы яндырған...

Добавить в предпочтительные источники Google
Сибайҙа - ҡот осҡос фажиғәСибайҙа - ҡот осҡос фажиғә
Сибайҙа - ҡот осҡос фажиғә

Сибай ҡалаһында булған ҡот осҡос хәл барыһын да шаңҡытты. Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитетының Тәфтиш идаралығы матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, Сибай ҡалаһындағы фатирҙарҙың береһендә янғын сыҡҡан. Торлаҡтан бысаҡ менән яраланған үҫмер ҡыҙ ҡотолоп сыға алған.

Яҡынса мәғлүәмтәтр буйынса, 17 йәшлек Настя (исемдәр үҙгәртелгән)  19 йәшлек Тимур менән интернетта таныша һәм оҙайлы ваҡыт яҙышалар. Фажиғә булыр көндә йәштәр осраша. Настя Тимур йәшәгән фатирға килә. Ниндәйҙер ваҡытта егет ҡыҙға бысаҡ менән ташлана, үҙе фатирға ут төртә. Янғынды урамда ултырған йәш пар күреп ҡала һәм ярҙамға ашыға, тейешле хеҙмәттәргә хәбәр итә. Ишекте ҡанға мансылған ҡыҙ аса һәм шунда уҡ иҫен юғалта. Фажиғәнең сәбәптәрен тулыһынса  асыҡлау өсөн әле тикшереү бара.
Урынға килгән янғын һүндереүселәр утты һүндерә алған. Егет ваҡиға урынында йән биргән. Ҡыҙҙы ашығыс рәүештә реанимацияға оҙатҡандар.  Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, табиптар күпме генә тырышһа ла Настяның ғүмерен һаҡлап ҡала алмай. Ул дауаханала вафат булған. 

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, һөжүм иткән егет антидепрессанттар ҡабул итеп йөрөгән. Уның ваҡыты-ваҡыты менән өйәнәктәре булған, хатта әсәһен дә өйгә индермәгән саҡтары осраған. Егет психиатр күҙәтеүендә торған, һуңғы тапҡыр табипҡа фажиғәгә тиклем ике аҙна алдан барған була.

Нисек кенә булмаһын, йәшәп тә өлгөрмәгән ике йәш кешенең ғүмере фажиғәле өҙөлгән. Тикшереү комитеты хәлде тулыһынса асыҡлар, әммә өҙөлгән ғүмерҙәр генә кире ҡайтмаҫ шул...

Фото: "Башинформ"

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика