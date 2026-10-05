Башҡортостан
+2 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
5 Октября , 03:00

Мутлашыусыларға 2,5 миллион һум аҡсаһын биргән

Өфө полицияһына мутлашыусылар ҡорбаны булған 65 йәшлек ир мөрәжәғәт иткән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Мутлашыусыларға 2,5 миллион һум аҡсаһын биргәнМутлашыусыларға 2,5 миллион һум аҡсаһын биргән
Мутлашыусыларға 2,5 миллион һум аҡсаһын биргән

Тәүҙә уға «элекке коллега»һынан хәбәр килә, ул «фсб хеҙмәткәре» шылтыратыуы тураһында иҫкәртә. Ялған именлек хеҙмәте хеҙмәткәре пенсионерға уға терроризмды финанслауы һәм бының өсөн енәйәт яуаплылығы янауын белдерә. Артабан «Үҙәк банк хеҙмәткәре» аҡсаны хәүефһеҙ һаҡлау өсөн курьерға тапшырырға тәҡдим итә.

Һөҙөмтәлә ир аферистарға 2,5 миллион һум самаһы аҡсаһын бирә. Аҙаҡтан ғына уның алданыуы асыҡлана, уға полицияға мөрәжәғәт итергә кәңәш итәләр. РФ Енәйәт кодексының 159-сы статьяһының 4-се өлөшө буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Башҡортостан буйынса Эске эштәр министрлығы хәтергә төшөрә: банк, Федераль именлек хеҙмәте һәм полиция хеҙмәткәрҙәре бер ҡасан да телефон аша SMS кодтарын һорамай. Был - мутлашыу билдәһе.

 

Э. Ибраһимова фотоһы.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика