Һәләкәт урынына килгән туғандары ла шок кисерә һәм уны дауаханаға алып китәләр

Өфөләге Дуҫлыҡ монументы янындағы юл-транспорт һәләкәтенән һуң алты бала дауаханаға оҙатылған.
Ҡотҡарыусылар мәғлүмәттәре буйынса, Kia, Mercedes һәм BMW бәрелешә. Минивэн түңкәрелеп китә. Алты бала - ике һәм ете айлыҡ, шулай уҡ ике йәшлек сабыйҙар, 10 һәм 13 йәшлек үҫмерҙәр дауаханаға медицина тикшереүе үтергә ебәрелгән. Бишәүһенең баш мейеһе һелкенгән һәм шулай уҡ баш һөйәге йәрәхәттәре алғандар. Йәнә ике өлкән кеше һәм зыян күреүселәрҙең туғаны дауаханаға оҙатыла. Ул урынға килә һәм күргән хәлдән ҙур тетрәнеү кисерә.
Ҡотҡарыусылар һәм табиптар урында һәләкәткә эләккәндәргә кәрәкле ярҙамды күрһәткән.
Фото: Башҡортостан ДАИ-һы.