Башҡортостан
-4 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
23 Октября , 02:00

Эшкә урынлашам тип аҡсаһыҙ ҡалған

Башҡортостандан 24 йәшлек егет эш эҙләгәндә намыҫһыҙ кешеләр ҡулына эләккән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Эшкә урынлашам тип аҡсаһыҙ ҡалғанЭшкә урынлашам тип аҡсаһыҙ ҡалған
Эшкә урынлашам тип аҡсаһыҙ ҡалған

Мәләүездә йәшәүсе 24 йәшлек ир-егет полицияға аҡса урлатыу тураһында ғариза менән мөрәжәғәт иткән. Йәш кеше эшкә урынлашырға маташҡанда ҙур сумманы юғалта.

Бер ваҡыт уның телефонына ҙур нефть компанияһына эшкә урынлашырға тәҡдим менән хәбәр килә. Егет үҙенә тейешле вакансия һайлаған, шунан һуң уға тултырыу өсөн «анкета» ебәргәндәр. Ысынбарлыҡта иһә был «apk» форматындағы файл булып сыға. Уны асып, ир-егет үҙенең телефонына ҡушымта урынлаштыра, шуның ярҙамында енәйәтселәр уның банк иҫәбенән бөтә сумманы — 80 мең һумдан ашыу аҡсаны күсереп ала.

Был осраҡ буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған, тип хәбәр итә БР Эске эштәр министрлығының матбуғат хеҙмәте.

Абай булығыҙ! Шикле файлдарҙы, һылтанмаларҙы асмағыҙ, смс-кодтарҙы хәбәр итмәгеҙ. Мутлашыусылар әленән-әле яңы ысулдар уйлап табып тора. Телефондан шикле ят әҙәмдәр шылтыратһа, иң яҡшыһы - улар менән һөйләшмәү, трубканы һалып ҡуйыу.

 

Э. Ибраһимова фотоһы.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика