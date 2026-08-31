Башҡортостан
+16 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Мөхәббәт баҡсаһы
31 Августа , 13:30

 "Корбан" буласаҡ кәләше менән уның тыуған яғында, Луганск өлкәһендә таныша...

Йәштәргә бәхетле оҙон ғүмер, именлек теләйбеҙ! 

"Корбан" буласаҡ кәләше менән уның тыуған яғында, Луганск өлкәһендә таныша..."Корбан" буласаҡ кәләше менән уның тыуған яғында, Луганск өлкәһендә таныша...
 "Корбан" буласаҡ кәләше менән уның тыуған яғында, Луганск өлкәһендә таныша...

Ғафури районының ЗАГС бүлегендә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яугир һөйгән ҡыҙы менән законлы никахтарын теркәне.

“Корбан” позывнойлы яҡташыбыҙ 2019 йылдан алып хәрби хеҙмәттә. Махсус хәрби операция башланыу менән Ватан һағына баҫа. Ул “Восток” көстәре төркөмө составында взвод командиры булып хеҙмәт итә.  Буласаҡ кәләше менән уның тыуған яғында Луганск өлкәһендә таныша.

Йәштәргә бәхетле оҙон ғүмер, именлек теләйбеҙ! Ғаилә усағын һүндермәйенсә, уға ут-ялҡын өҫтәп тороғоҙ, мөхәббәтегеҙҙе һаҡлағыҙ!

Фото: Юстиция эштәре буйынса дәүләт комитеты.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика