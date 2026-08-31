 "Корбан" буласаҡ кәләше менән уның тыуған яғында, Луганск өлкәһендә таныша...

Ғафури районының ЗАГС бүлегендә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яугир һөйгән ҡыҙы менән законлы никахтарын теркәне.
“Корбан” позывнойлы яҡташыбыҙ 2019 йылдан алып хәрби хеҙмәттә. Махсус хәрби операция башланыу менән Ватан һағына баҫа. Ул “Восток” көстәре төркөмө составында взвод командиры булып хеҙмәт итә. Буласаҡ кәләше менән уның тыуған яғында Луганск өлкәһендә таныша.
Йәштәргә бәхетле оҙон ғүмер, именлек теләйбеҙ! Ғаилә усағын һүндермәйенсә, уға ут-ялҡын өҫтәп тороғоҙ, мөхәббәтегеҙҙе һаҡлағыҙ!
Фото: Юстиция эштәре буйынса дәүләт комитеты.