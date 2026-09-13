33 йыл алданып йәшәнем

"Ғүмерем алданып үтте. Ирем менән яратышып ҡына өйләнеп йәшәй башлаған инек. Әммә тиҙҙән ул хыянат итә, йыш эсә башланы. Әллә эше шундай булды, район мәҙәниәт йортонда эшләне, бәлки, нәҫелдән дә килгәндер - бөтә фекерләүе ҡатын-ҡыҙҙың арт яғынан йыраҡ китмәне.
Хәйер, тегенеһе лә, быныһы ла барҙыр. Эшендә ҡатын-ҡыҙ күп ине, әйләнә-тирәһендә көн дә байрам яһаусылар табылып ҡына торҙо. Әммә, нисек кенә булмаһын, бик ҡыйын саҡтарҙа ла уны кисереп йәшәнем. Беренсенән, беҙҙең ҡанға һеңгән бит инде: кейәүгә бер тапҡыр һәм ғүмерлеккә сығаһың. Икенсенән, түҙеп торғоһоҙ мәлдәрҙә китергә талпынып та ҡараған саҡтарымда ирем аяғыма йығылып илай-илай ғәфү үтенә ине.
Шуның һайын мин дә уны кисереп килдем. Яратҡанмындыр, күрәһең, мөхәббәтле ине суҡынсыҡ. Ҡатын-ҡыҙ яҡшыға өмөтләнә бит ул, туҡта, үҙгәрер, аҡылға килер, тиһең. Шул өмөт менән уның гонаһтарын йотаһың, оноторға тырышаһың.
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, күп йылдар шулай йәшәп тә, ирем үҙгәрмәне... 33 йыл бергә булып, бер ҡыҙ үҫтереп, уны кейәүгә биреп, ейәндәребеҙ тыуып, олатай-өләсәй булғас, мине ташлап, башҡа ҡатынға сығып китте. Уға 59 йәш ине.
Күҙ алдына ғына килтерегеҙ: мин бит бөтә йәшлегемде уға бирҙем, ул тип йәшәнем, хыянаттарын, эсеп ҡайтыуҙарын ғәфү иттем. Ә ул шул йылдарҙы бер көн эсендә һыҙып ырғытып, үҙенән 20 йәшкә кесерәк ҡатынға сығып китте.
Иремдең был аҙымы минең өсөн аңлата алмаҫлыҡ фажиғә булды. Йәмһеҙ, ҡаралмаған, ялҡау ҡатын булһам, бер хәл ине. Минән бит ғүмер буйы дәрт ташып торҙо!
Айырылышҡандан һуң ике йыл тәрән ҡайғыла йәшәнем. Бик ауыр булды. Бына хәҙер был ваҡиғаларға бер нисә йыл уҙғандан һуң, аңыма килә башланым һымаҡ. Ирем кире ҡайтмаясаҡ, уныһына бер шигем дә юҡ. Икенсе ҡатыны менән көн дә эсеп йәшәп яталар. Уларға шулай күңеллелер, күрәһең.
Ситкә, йыраҡҡараҡ, минең күҙ күрмәҫ ергә сығып китһә, был ҡәҙәр ауыр булмаҫ ине. Беҙ бит бер ҡасабала йәшәйбеҙ. Улар - бер башында, мин - икенсеһендә. Ҡасып йөрөһәң дә, бер күрешмәйенсә ҡалмайһың. Әммә ирем урап уҙа мине, күрмәмешкә һалыша. Ҡыҙыбыҙға, бер-бер артлы тыуған ике ейәненә ҡарата ла шулай ҡылана. Быныһы инде бөтөнләй башҡа һыймаҫлыҡ. Ҡайһы саҡта, әллә берәй зиһен юғалттырыусы һыу эсергәнме быға теге ҡатын, тип уйлайым.
Бер көн, ялан ҡәҙәр өйҙә үҙем генә ниңә күңелһеҙләнеп ултырырға һуң, тип уйланым. Миңә 60 йәш тә тулмаған бит. Олоғайған көндә яңғыҙым моңайып йәшәгем килмәй, шуға күрә яңынан кейәүгә сығырға кәрәклеген аңланым. Уңыштар теләп ҡалырһығыҙ тип ышанам.
Суфия".