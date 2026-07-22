Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Матур үтһен ялығыҙ
22 Июля , 07:00

Ҡыяр тоҙлау өсөн шәп кенә рецепт

Иң тәмле, артыҡ тоҙло ла түгел, бер аҙ баллы маринадланған ҡыярҙар килеп сыға был рецепт менән. Һыналған, алыштырғыһыҙ минең өсөн, өйҙәгеләр ҙә маҡтай-маҡтай ашай.

Ҡыяр тоҙлау өсөн шәп кенә рецептҠыяр тоҙлау өсөн шәп кенә рецепт
Ҡыяр тоҙлау өсөн шәп кенә рецепт

Иң тәмле, артыҡ тоҙло ла түгел, бер аҙ баллы маринадланған ҡыярҙар килеп сыға был рецепт менән. Һыналған, алыштырғыһыҙ минең өсөн, өйҙәгеләр ҙә маҡтай-маҡтай ашай.

Шулай итеп: 3 литрлыҡ банка төбөнә бер зонт укроп, 5 түңәрәк борос, 3 ҡәнәфер (гвоздика) һалабыҙ. Ҡыярҙарҙы тығыҙлап, үҫкән яғын аҫҡа ҡаратып тултырабыҙ. Өҫтөнә ҡайнар һыу ҡойоп, 10-15 минут тотабыҙ ҙа кире бушатып рассол яһайбыҙ.

Рассол өсөн: 4 аш ҡалағы өймәйенсә шәкәр, 2,5 аш ҡалағы өймәйенсә тоҙ һалып, ҡайнатып яңынан ҡыярҙар өҫтөнә ҡоябыҙ, унан һуң 4 тырнаҡ һарымһаҡ, 80 грамм аш һеркәһе һалып, ябып ҡуябыҙ.

Рецепт һәм фото - Айгөл Рәхмәтуллинанан.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика