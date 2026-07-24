Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Матур үтһен ялығыҙ
23 Июля , 19:35

Һыуытҡыстағы насар еҫте нисек бөтөрөргә?

Ҡул аҫтындағы ябай ғына нәмәләр ҙә ярҙам итеп ҡуя икән. Мәҫәлән, дөгө, тоҙ... 

Һыуытҡыстағы насар еҫте нисек бөтөрөргә?Һыуытҡыстағы насар еҫте нисек бөтөрөргә?
Һыуытҡыстағы насар еҫте нисек бөтөрөргә?

Һыуытҡыс – беҙҙең бөгөнгө тормошта үтә лә мөһим урын алған көнкүреш техникаһы. Үкенескә ҡаршы, ул йыш ҡына еҫләнеп, өҫтәмә мәшәҡәт тыуҙырып ҡуя. Әлбиттә, быны булдырмауҙың иң тәүге ҡағиҙәһе – һыуытҡысты таҙа тотоу, ҡулланыу срогы сыҡҡан аҙыҡ-түлекте ваҡытында ташлап, “ревизия яһап” тороу. Тағы ла бер ҡағиҙә – ныҡ еҫ бүлгән йәки еҫте тиҙ һеңдергән ризыҡтар мотлаҡ ҡапҡаслы контейнерҙа йәки полиэтилен ҡапсыҡ эсендә ҡуйылһын.

Һыуытҡыстағы насар еҫте бөтөрөү өсөн берәй һауытҡа һалып тоҙ, дөгө ярмаһы, аш содаһы ҡуя алаһығыҙ. Шулай уҡ ҡара икмәк телеме, пакетлы сәй ҙә еҫте үҙенә һеңдерә. Тоҙ, дөгө, сода, сәйҙе оҙайлы ваҡыт тоторға мөмкин, ә икмәк телемен ике-өс көнгә бер алмаштырып тороғоҙ.

Һыуытҡыстағы насар еҫте бөтөрөп, хуш еҫ бүлеп сығарған ризыҡтар ҙа ҡуйырға була. Улар – ҡәһүә, әфлисун, мандарин ҡабығы.

Әгәр ҙә ҡул аҫтындағы ризыҡтар менән булышҡығыҙ килмәһә, бөгөн сауҙала һыуытҡыстағы еҫте бөтөрә торған бихисап төрлө махсус ҡулайламалар һатыла. Тик уларҙың сифатлыһын һатып алырға тырышығыҙ.

 

Розалия Хисаева фотоһы. 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика