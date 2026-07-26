Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Матур үтһен ялығыҙ
25 Июля , 20:35

Был рецепт бөтә интернетты шаулатты

Шулай итеп, ташҡабаҡты табала ҡыҙҙырырға ашыҡмағыҙ, ә ошо техника буйынса әҙерләгеҙ.

Был рецепт бөтә интернетты шаулаттыБыл рецепт бөтә интернетты шаулатты
Был рецепт бөтә интернетты шаулатты

Ташҡабағығыҙ (кабачки) өлгөрҙөмө әле? Уның тураһында күп шаяртыуҙар булһа ла, был йәшелсәне белеп әҙерләһәң, иҫ китмәле тәмле ризыҡ килеп сыға. Бөгөн иғтибарығыҙға бар интернетты шаулатҡан рецепт тәҡдим итәбеҙ.

Шулай итеп, ташҡабаҡты табала ҡыҙҙырырға ашыҡмағыҙ, ә ошо техника буйынса әҙерләгеҙ. Йәшелсәне йыуабыҙ, тышын таҙартабыҙ һәм нәҙек дүңгәләкләп турайбыҙ. Оҡшағанса тәмләткестәр, тоҙ-борос һалып бутайбыҙ ҙа, көнбағыш майы өҫтәйбеҙ.

Пергамент ҡағыҙы түшәлгән тимер листҡа һалабыҙ һәм 15 минутҡа мейескә ебәрәбеҙ. Был ваҡытта ҡырғыс аша сырҙы ҡырабыҙ, йәшел укроп турайбыҙ һәм майонез менән бутайбыҙ. Был ҡатнашманы мейестән алған кабачки өҫтөнә ҡалаҡлап һалабыҙ һәм кире биш минутҡа мейескә ҡуябыҙ. Әҙер! Ныҡ тәмле килеп сыға!

Фото: "Бәйләнештә".

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика