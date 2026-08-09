Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Матур үтһен ялығыҙ
9 Августа , 16:20

Ниндәй емеш менән эшләһәң дә тәмле була

Мин баҡса еләге, ҡарағат, ҡыр еләге, ҡурай еләге менән эшләп ҡарағаным бар. Еләк-емешле, ҡаймаҡлы ғына был тәмлекәс һәр табындың йәме буласаҡ.

Ниндәй емеш менән эшләһәң дә тәмле булаНиндәй емеш менән эшләһәң дә тәмле була
Ниндәй емеш менән эшләһәң дә тәмле була

Еңел генә эшләнгән десерт рецебы тәҡдим итәбеҙ. Еләкле генә, ҡаймаҡлы ғына был тәмлекәс һәр табындың йәме буласаҡ.

Бының өсөн 2-3 сәй ҡалағы желатин, 250 мл ҡайнап һыуынған һыу, 0,5 литр ҡаймаҡ, ярты стакан шәкәр, самалап төрлө емеш-еләк кәрәк буласаҡ.

Был торт-желеға бер төрлө генә емеш йәки бер нисә төрлөнө бергә һалырға ла мөмкин. Груша, банан, слива, шафталы кеүек эре емештәрҙе турап, ә ҡарағат, баҡса, ер, ҡурай еләген бөтәүләй һалабыҙ.

Эш барышы

Желатинды эмаль һауытҡа һалып, ҡайнап һыуынған һыу ҡойоп, 40-60 минутҡа ҡалдырырға. Ул йомшарып ҡабарғас, болғай-болғай иретеп, ҡайнау хәленә еткерергә, тик ҡайнатмаҫҡа!

Аҙ ғына һыуынғас, ошо массаға шәкәр һәм ҡаймаҡ ҡушып, яҡшылап болғарға һәм емештәрҙе өҫтәргә. Силикон, быяла йәки башҡа төрлө һауыттарға һалып, 3-4 сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйырға. Тортты креманка, кәсә кеүек һауыттарға айырым порция итеп эшләргә лә мөмкин.

Әгәр аш-һыу әҙерләгәндә желатин ҡулланмаһағыҙ, агар-агар ҡушырға мөмкин. Шулай уҡ матур, тәмле ризыҡ килеп сығасаҡ.

Аштарығыҙ тәмле, табынығыҙ йәмле, кәйефтәр күтәренке булһын!

 

Фото "Бәйләнештә" селтәрендәге "Аш-һыу" төркөмөнән.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика