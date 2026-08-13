Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Матур үтһен ялығыҙ
13 Августа , 07:00

Ныҡ тәмле кетчуп яһау ысулы

Розалия Ибраһимованан шәп рецепт яҙып алығыҙ.

Ныҡ тәмле кетчуп яһау ысулыНыҡ тәмле кетчуп яһау ысулы
Ныҡ тәмле кетчуп яһау ысулы

“Тәмле кетчуп әҙерләп алдым әле, теләгән кешеләр өсөн рецебын ҡуям.

Биш килограмм помидор, бер килограм алма, ярты килограмм һуған, өс татлы борос, дүрт тырнаҡ һарымһаҡ, аҙ ғына әсе борос (1/3 өлөш) алабыҙ. Барыһын турап, йәшелсәләр йомшарғансы бешерәбеҙ. Унан иләк аша һөҙәбеҙ һәм ике аш ҡалағы тоҙ, өс аш ҡалағы шәкәр, марля төйөнсөккә һалып дүрт лавр япрағы, биш бөртөк ҡара, биш бөртөк хуш еҫле борос һалып, талғын ғына утта бешерәбеҙ, йәғни артыҡ һыуҙы сығарабыҙ.

Ике сәғәт самаһы ваҡыт уҙа. Иң аҙаҡтан өс аш ҡалағы туғыҙ процентлы аш һеркәһе һалабыҙ. Стерилләнгән банкаларға тултырып ҡуябыҙ", - тип яҙған Розалия Ибраһимова.  

Сығанаҡ: vk.com/club108059954

Розалия Хисаева фотоһы.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика