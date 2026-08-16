Ҡамыры майһыҙ һәм йомортҡаһыҙ

Бөгөн иғтибарығыҙға иҫ китмәле ҡамыр рецебы тәҡдим итәбеҙ. Унан нимә әҙерләһәгеҙ ҙә, ризыҡ йомшаҡ, ҡабарынҡы һәм тәмле килеп сыға, ә иң мөһиме, бер нисә көн буйы ҡатмай һаҡлана. Иң ҡыҙығы ҡамырға май ҙа, йомортҡа ла һалырға кәрәкмәй!
Алабыҙ:
Майонез - 150 грамм;
Тоҙ - 1/2 сәй ҡалағы;
Шәкәр - 3 сәй ҡалағы;
Ҡоро сүпрә - 8 грамм;
Он - 4 стакан;
Һөт - 1/2 стакан;
Һыу - 1/2 стакан.
Әҙерләү:
Тәүҙә ҡамырҙы әсетәбеҙ. Мискәгә йылы һөт һәм йылы һыу һалып, әсеткене, шәкәрҙе һәм дүрт аш ҡалағы ондо өҫтәргә лә ныҡ ҡына итеп бутарға. Полиэтилен япма менән ҡапларға һәм баш күтәрелгәнсе 30 минутҡа йылы урында ҡалдырырға.
30 минуттан япманы алабыҙ ,әҙер масса бер нисә тапҡырға артырға тейеш. Уға майонез һәм өлөшләп ондо өҫтәйбеҙ. Йомшаҡ ҡамыр баҫабыҙ һәм йылы урынға 1-1,5 сәғәткә алып торорға.
Ваҡыт үтеү менән ҡамыр әҙер ҙә була. Хәҙер йәнегеҙ теләгән эслек һалып төрлө бәлештәр бешеререгә мөмкин. Ашығыҙ тәмле булһын!
Фото: "Бәйләнештә".