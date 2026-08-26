Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Матур үтһен ялығыҙ
26 Августа , 13:15

Еңел генә яһалған тәмле суфле

Уны айырыуса балалар яратып ашай. Тәмле лә, файҙалы ла. 

Еңел генә яһалған тәмле суфлеЕңел генә яһалған тәмле суфле
Еңел генә яһалған тәмле суфле

Был тәмлекәс түбәндәгесә эшләнә.

Бер стакан (250 грамм) йылы һыуға 20 грамм желатин һалып, болғатып, бүрттерергә ҡуябыҙ. Икенсе һауытта 500 грамм кибет ҡаймағы (20 процентлы) менән бер стакан шәкәрҙе яҡшы итеп болғайбыҙ.

Желатинды талғын утҡа ҡуйып, иреп бөткәнсе болғатып торабыҙ ҙа эҫе килеш ҡаймаҡлы масса өҫтөнә ҡоябыҙ. Ярты сәй ҡалағы лимон кислотаһы өҫтәйбеҙ. Бик һәйбәтләп, шәкәре иҙелеп бөткәнсе болғайбыҙ. Артабан ошо массаға төрлө емеш-еләк, сәтләүектәр һалып, һауыттарға бүлеп һалабыҙ һәм һыуытҡысҡа ҡуябыҙ.

Татлы ғына ризыҡ килеп сыға. Ашығыҙ тәмле булһын!

Рецепт Илһамиә Хәсәнова-Ғарипованың битләүенән алынды.

(Редакциянан: желатин ҡулланмаһағыҙ, кибеттә һатылған тәбиғи агар-агар алығыҙ).

Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде. 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика