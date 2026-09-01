Йомортҡаны һыуытҡыста күпме һаҡларға мөмкин?

Әгәр йомортҡаны дөрөҫ һаҡлаһаң, ул ярайһы уҡ оҙаҡ ваҡыт яңылыҡты һаҡлай. Әммә оҙайлыҡ температураға түгел, ә башҡа факторҙарға бәйле.
Мәҫәлән, ауыл йомортҡаһын алып ҡарайыҡ. Уларҙы ҡайһы берҙә бүлмә температураһында ҡалдырырға ла була. Сөнки уларҙы йыйып алғандан һуң шунда уҡ йыумайҙар. Был саҡта ҡабыҡтың өҫкө йөҙө бактерияларҙың үтеп инеүен булдырмаусы тәбиғи һаҡлағыс ҡатламға эйә була.
Әгәр йомортҡаларҙы йыуһаң, һаҡлағыс пленка башҡаса булмаясаҡ. Шунан һуң ғына йомортҡаларҙы һыуытҡыста һаҡларға мөмкин.
Яңы ауыл йомортҡалары бүлмә температураһында ике аҙна самаһы һаҡлана ала. Һыуытҡыста ваҡыт арта һәм бер юлы өс айға тиклем барып етергә мөмкин.
Йомортҡаны ашар алдынан йыуырға кәрәк, бигерәк тә ҡабығында бысраныуҙар булһа. Тик һыуҙа оҙаҡ тотмағыҙ: өҫкө йөҙөн йылы һыу менән ентекле йыуып, киптерегеҙ.
Йомортҡаны һаҡлау өсөн ҡатырға төргәк ҡулланыу яҡшыраҡ. Ул ҡабыҡты зыяндан һаҡлай, дымды һаҡларға ярҙам итә һәм йомортҡаға башҡа аҙыҡ-түлектең еҫен һеңдерергә мөмкинлек бирмәй.
Һыуытҡыстағы урын тураһында ла онотмайбыҙ. Йомортҡаларҙы, күптәр уйлағанса, ишеккә түгел, ә тотороҡлораҡ температура өҫтөнлөк иткән һыуытҡыс эсенә һалырға кәрәк.
Фото: "Шедеврум" нейроселтәре ярҙамында булдырылды.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!