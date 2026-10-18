"Әҙерәк зитҡа тейә..."

+6 °С
Облачно
Башҡортостандың халыҡ артисы Әнүәр Нурғәлиев Рәсәй йырсыһы Николай Басковтың юбилей кисәһендә булған. Улар бергә видео ла яҙҙырған.
Николай Басков ҡыҙыҡлы мәлдәр тураһында һөйләгән.
Улар Әнүәр Нурғәлиев менән гел осраҡлы ғына лифт янында осраша икән. Шулай уҡ юбиляр Башҡортостан йырсыһына бик күп йылы һүҙҙәр әйткән.
- Иҫ киткес шәп артист, йырсы, кеше, минекенән дә ҡыйбатлыраҡ пинжәк кейә, был хатта әҙәрәк зитҡа тейә, - тип шаяртҡан Басков һәм Әнүәр Нурғәлиевкә уңыштар теләгән.
Фото: видеонан скриншот.