Башҡортостан
+6 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Матур үтһен ялығыҙ
18 Октября , 05:40

"Әҙерәк зитҡа тейә..."

Николай Басков Әнүәр Нурғәлиевкә ҡағылышлы ҡыҙыҡлы мәлдәр тураһында һөйләгән.

Добавить в предпочтительные источники Google
"Әҙерәк зитҡа тейә...""Әҙерәк зитҡа тейә..."
"Әҙерәк зитҡа тейә..."

Башҡортостандың халыҡ артисы Әнүәр Нурғәлиев Рәсәй йырсыһы Николай Басковтың юбилей кисәһендә булған. Улар бергә видео ла яҙҙырған.

Николай Басков ҡыҙыҡлы мәлдәр тураһында һөйләгән.

Улар Әнүәр Нурғәлиев менән гел осраҡлы ғына лифт янында осраша икән. Шулай уҡ юбиляр Башҡортостан йырсыһына бик күп йылы һүҙҙәр әйткән.

- Иҫ киткес шәп артист, йырсы, кеше, минекенән дә ҡыйбатлыраҡ пинжәк кейә, был хатта әҙәрәк зитҡа тейә, - тип шаяртҡан Басков һәм Әнүәр Нурғәлиевкә уңыштар теләгән.

Фото: видеонан скриншот.

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика