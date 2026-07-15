Хәйбулла районында 50 саҡрымдан ашыу яр буйы таҙартылды

Хәйбулла районында ике ай эсендә “Тере һыу” конкурсы барышында 50 саҡрымдан ашыу яр буйы таҙартылған. Экологик өмәләр “Экологик именлек” (национальный проект “Экологическое благополучие”) милли проекты буйынса уҙғарылды, тип хәбәр иттеләр төбәктең Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығынан.
Сарала 11 муниципалитеттан 1700-ҙән ашыу кеше ҡатнашҡан. Улар Һаҡмар, Йылайыр, Таналыҡ, Тиргәмеш йылғалары һәм башҡа һыу объекттары буйында 30 тоннанан ашыу сүп-сар йыйған. Акция йомғаҡтары буйынса беренсе урынды һәм аҡсалата премияны Аҡъюл ауыл биләмәһе халҡы яуланы. Әбеш һәм Таналыҡ ауыл биләмәләре көмөш һәм бронза призерҙар булды.
Башҡортостан Республикаһы Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығының Сибай территориаль комитеты белгестәре акцияла әүҙем ҡатнашыусылар һәм эксперттар булып сығыш яһаны. Улар методик яҡтан оҙатыу һәм эштәр барышын контролдә тотоуҙы тәьмин итте.
“Экологик именлек” милли проекты тирә-яҡ мөхитте хәстәрләй һәм уны халыҡ өсөн уңайлы итә. Эш бер юлы бер нисә йүнәлеш буйынса алып барыла: ҡалдыҡтарҙы сорттарға айырыу һәм эшкәртеү өсөн инфраструктура булдырыу, сүплектәрҙе һәм һыу ятҡылыҡтарын таҙартыу, урмандарҙы һаҡлау, атмосфераға ҡалдыҡтарҙы сығарыуҙы кәметеү, экологик туризмды үҫтереү һәм биологик төрлөлөктө һаҡлау.
Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: "Хәйбулла хәбәрҙәре".