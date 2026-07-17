Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
17 Июля , 05:30

Капиталь ремонт дауам итә

Заманса һәм хәүефһеҙ шарттар булдырыу өсөн. 

Капиталь ремонт дауам итәКапиталь ремонт дауам итә
Капиталь ремонт дауам итә

Өфөләге 218-се балалар баҡсаһында капиталь ремонт эштәре бара. Яңыртыу "Ғаилә" милли проектының (национальный проект "Семья") "Ғаиләгә ярҙам" төбәк проекты сиктәрендә уҙғарыла, тип хәбәр иттеләр республиканың Мәғариф министрлығынан.

Балалар баҡсаһы бинаһы тәрбиәләнеүселәр өсөн заманса һәм хәүефһеҙ шарттар булдырыу өсөн яңыртыла. Башҡараһы бурыстар иҫәбенә фасадты ремонтлау, тәҙрәләрҙе алмаштырыу, эске инженер һәм электр селтәрҙәрен, янғын хәбәр итеү системаларын яңыртыу һәм эске биҙәкләү эштәре инә.

Әлеге мәлдә бинаның алғы яғын биҙәү эштәре бара, бина эсендә стена һәм иҙән плиткалары түшәлә, иҙәндәр алмаштырыла, коридорҙар һәм баҫҡыстар ремонтлана.

Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарарына ярашлы, яңыртылған милли проекттар 2025 йылдың 1 ғинуарынан алып тормошҡа ашырыла.

Фото: Антон Тарасовтың социаль селтәренән.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика