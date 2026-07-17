Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
17 Июля , 03:30

Колледж яңы уҡыу йылын нисек ҡаршылай?

Студенттар тиҙҙән заманса шарттарҙа белем аласаҡ.

Колледж яңы уҡыу йылын нисек ҡаршылай?Колледж яңы уҡыу йылын нисек ҡаршылай?
Колледж яңы уҡыу йылын нисек ҡаршылай?

Өфөлә “Йәштәр һәм балалар” милли проектының (национальный проект “Молодежь и дети”) “Профессионалитет” федераль проектына ярашлы Башҡортостандың архитектура, төҙөлөш һәм коммуналь хужалыҡ колледжын яңыртыуҙың сираттағы этабы башланды. Был турала республиканың Мәғариф министрлығы хәбәр итә.

Төҙөлөш бригадалары корпустың тышҡы майҙансыҡтарына сыҡты, бинаның фасадын комплекслы яңыртыуға тотондо.

Ағымдағы этапта белгестәр тышҡы стеналарҙы изоляциялау эштәрен алып бара. Төҙөүселәр заманса йылытҡыстарҙы монтажлай, ул бинала йылылыҡты һаҡлауға булышлыҡ итә, йыл әйләнәһендә эстә уңайлы микроклимат буласаҡ.

Фасад эштәре менән берлектә лаборатория корпусын эске яҡтан реконструкциялау дауам итә. Тәүге ҡатта фойела һәм коримдарҙа һүтеү эштәре алып барыла. Икенсе ҡатта туҙыуға бирешмәй торған керамогранит һалына. Быға тиклем бында стеналар яңыртылғайны.

Фасадты һәм эске аудиторияларҙы тулыһынса яңыртыу колледжға яңы уҡыу йылын заманса төҫ менән ҡаршы алырға булышлыҡ итәсәк.

Милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.

Автор фотоһы.

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика