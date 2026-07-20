Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
20 Июля , 05:00

Нефтекама филармонияһында ремонт дауам итә

Ремонт ҡына түгел, ә Нефтекаманың мәҙәни киләсәгенә инвестиция ул.

Нефтекама филармонияһында ремонт дауам итәНефтекама филармонияһында ремонт дауам итә
Нефтекама филармонияһында ремонт дауам итә

Нефтекама дәүләт филармонияһында “Ғаилә" милли проекты (национальный проект "Семья") буйынса атҡарылған ремонт дауам итә. Бинаның ҡыйығы йүнәтелгән, тышҡы яғы яңыртылған, витраждар алмаштырылған, инеү урыны, фойе һәм гардероб уңайлаштырылған. Тышҡа яҡтыртҡыстар ҡуйылып, күтәрмә гранит менән көпләнгән, филармонияның тирә-яғы күркәмләндерелгән.

Ҡала хакимиәтенән хәбәр итеүҙәренсә, әле тамашасылар залына капитал ремонт яһала. Уны һәм башҡа бүлмәләрҙе, елләтеү системаһын яңыртыу, электр монтажлау эштәрен атҡарыу яҡын араға планлаштырылған.

– Был - ремонт ҡына түгел, ә Нефтекаманың мәҙәни киләсәгенә инвестиция. “Ғаилә” милли проекты мәҙәни учреждениеларға бар халыҡ, бигерәк тә ғаиләләр йөрөй алыуына йүнәлтелә. Эш тамамланғандан һуң филармония ысын сәнғәт һөйөүселәр йортона, йолалар тергеҙелгән һәм яңы таланттар барлыҡҡа килгән урынға әйләнер, – ти филармония директоры Илгиз Миңлеәхмәтов.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.

 

Фото: vk.ru/neftfilarmoniya

Беҙҙең гәзиттең МАХ-тағы каналына ҡушылығыҙ, дуҫтар: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика