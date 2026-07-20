Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
20 Июля , 08:30

Приют ҡасабаһындағы сәнғәт мәктәбе музыка ҡоралдарына байыны

Хәҙер балалар музыкаға һәләттәрен яңы пианино, скрипка, баян һәм думбыраларҙа уйнап үҫтерә ала.

Приют ҡасабаһындағы сәнғәт мәктәбе музыка ҡоралдарына байыныПриют ҡасабаһындағы сәнғәт мәктәбе музыка ҡоралдарына байыны
Приют ҡасабаһындағы сәнғәт мәктәбе музыка ҡоралдарына байыны

Бәләбәй районы Приют ҡасабаһындағы 2-се балалар сәнғәт мәктәбенә яңы музыка ҡоралдары килтерелгән. Быға “Ғаилә” милли проекты (национальный проект “Семья”) ғәмәлдәрен тормошҡа ашырыу булышлыҡ иткән. Яңылыҡты район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәте хәбәр итә.

Хәҙер балалар музыкаға һәләттәрен яңы пианино, скрипка, баян һәм думбыраларҙа уйнап үҫтерә ала. Бынан тыш, художество бүлегенә яңы йыһаз һәм эштәрҙе һаҡлау өсөн стеллаждар ҡуйылған. Концерт залы заманса тауыш аппаратураһы һәм интерактив таҡталар менән йыһазландырылған.

– Мәктәпте яңыртыу – ҡасабаның мәҙәни мөхите өсөн мөһим аҙым. Һәр баланың таланты хәҙер тулыһынса асылыр, ә беҙҙең мәктәп матурлыҡты яратыусылар өсөн йәлеп итеү үҙәгенә әйләнер тип ышанабыҙ, – тип ҡыуаныстары менән уртаҡлаша мәктәп директоры вазифаһын башҡарыусы Светлана Никифорова.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.

Мәғлүмәт, фото: дши2приютово.рф/news/2026/07/9684/

Беҙҙең гәзиттең МАХ-тағы каналына ҡушылығыҙ, дуҫтар: https://max.ru/gazetabashkortostan

 

Приют ҡасабаһындағы сәнғәт мәктәбе музыка ҡоралдарына байыны
Приют ҡасабаһындағы сәнғәт мәктәбе музыка ҡоралдарына байыны
Приют ҡасабаһындағы сәнғәт мәктәбе музыка ҡоралдарына байыны
Приют ҡасабаһындағы сәнғәт мәктәбе музыка ҡоралдарына байыны
Приют ҡасабаһындағы сәнғәт мәктәбе музыка ҡоралдарына байыны
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика