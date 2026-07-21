Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
21 Июля , 04:30

Һәр кем өсөн был уңайлы

Республиканың Транспорт һәм юл хужалығы министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә...

Һәр кем өсөн был уңайлыҺәр кем өсөн был уңайлы
Һәр кем өсөн был уңайлы

Салауат районындағы Миәшәгәр – Торналы – Мөрсәлим юл участкаһын “Тормош өсөн инфраструктура” милли проекты (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) бурыстарын тормошҡа ашырыуға ярашлы ипкә килтерҙеләр. Был хаҡта республиканың Транспорт һәм юл хужалығы министрлығынан хәбәр иттеләр.

Йыланыш ауылындағы мәктәп эргәһендәге өс километр оҙонлоғондағы юл яңыртылды. Белгестәр яңы асфальт түшәне, яҡтыртҡыстар һәм юл билдәләрен ҡуйҙы, туҡталҡа майҙандарын ипкә килтерҙеләр һәм юл һыҙыҡтарын һыҙҙылар.

 – Был юл Йыланыш ауылы халҡы өсөн бик мөһим. Капиталь ремонт барышында бында йәйәүлеләр өсөн юлдарҙы һәм ҡоймаларҙы төҙөкләндерҙеләр. Был уҡыусылар, йәйәүлеләр һәм водителдәр өсөн хәрәкәтте хәүефһеҙ итәсәк, – тип белдерҙе Башҡортостандың транспорт һәм юл хужалығы министры Любовь Минакова.

“Тормош өсөн инфраструктура” милли проекты (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) торлаҡ фондының кәм тигәндә 20 процентын яңыртыуҙы, тәүге баҙарҙа унан файҙаланыу мөмкинлеген арттырыуҙы, авария хәлендәге йорттарҙан халыҡты күсереүҙе һәм коммуналь селтәрҙәрҙе яңыртыуҙы бурыс итеп ҡуя. Ошо милли проектҡа ярашлы булдырылған “Коммуналь инфраструктураны яңыртыу” федераль проекты 20 миллиондан ашыу кеше өсөн 2030 йылға тиклем торлаҡ-коммуналь хужалыҡ хеҙмәттәре сифатын яҡшыртырға мөмкинлек бирәсәк. Шулай уҡ яңы проект элекке “Торлаҡ һәм ҡала мөхите” һәм “Хәүефһеҙ сифатлы юлдар” милли проекттарын дауам итеп, федераль һәм төбәк селтәрҙәренең юл төҙөлөшөндә һәм ремонтлауҙа, йәмәғәт транспортын яңыртыуҙа һынылыш яһарға тейеш. Айырыуса дәүләт федераль трассаларын үҫтереүгә иғтибар арттырыласаҡ.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, яңыртылған милли проекттар, Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса, 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.

Фото: Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығы сайтынан.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика