Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
24 Июля , 08:00

Балалар яҡшы шарттарҙа уҡыһын өсөн

Ҡариҙел мәктәптәрендә уңайлы шарттар булдырыла.

Балалар яҡшы шарттарҙа уҡыһын өсөнБалалар яҡшы шарттарҙа уҡыһын өсөн
Балалар яҡшы шарттарҙа уҡыһын өсөн

“Йәштәр һәм балалар” милли проектына ярашлы (национальный проект “Молодежь и дети”) Ҡариҙел районы мәктәптәрендә хеҙмәт дәрестәре өсөн бүлмәләрҙең матди–техник базаһы яңыртыла. Был турала район хакимиәте хәбәр итә.

Бүлмәләрҙә заманса фрезерлау һәм лазер станоктары, теген машиналары барлыҡҡа килгән.  

Хәҙер малайҙар һәм ҡыҙҙар ағас эштәренә лә, бешеренеүгә лә, дизайн нигеҙҙәренә лә өйрәнә ала.

- Бындай шарттар һәләтле һәм маҡсатлы йәштәр тәрбиәләүгә булышлыҡ итер, - ти Ҡариҙел районы хакимиәте башлығы Айҙар Шәйҙуллин.

“Йәштәр һәм балалар” милли проекты йәш таланттарҙы үҫтереүгә шарттар тыуҙырыуға йүнәлтелгән. Уның сиктәрендә мәктәптәр төҙөлә, ремонтлана, педагогтарҙың квалификацияһы күтәрелә, уҡыу өсөн уңайлы шарттар тыуҙырыла.

Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

 

Автор фотоһы.

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика