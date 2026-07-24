Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
24 Июля , 07:00

МХО ветерандарының мәшғүллеге һуңғы йылда 18 процентҡа артҡан

Эшкә урынлашыусыларҙың 2333-ө ялланып эшләй, шул уҡ ваҡытта 700-ҙән ашыу ветеран шәхси эшҡыуар йәки үҙмәшғүл булып теркәлеп, йәки шәхси ярҙамсы хужалыҡтар ойоштороп үҙ эшен асҡан.

МХО ветерандарының мәшғүллеге һуңғы йылда 18 процентҡа артҡанМХО ветерандарының мәшғүллеге һуңғы йылда 18 процентҡа артҡан
МХО ветерандарының мәшғүллеге һуңғы йылда 18 процентҡа артҡан

Башҡортостанда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы 4041 кеше менән бәйләнеш булдырылған, шуларҙың 3035-е эшкә урынлашҡан.

Был әлеге ваҡытта ярҙам күрһәтелгән ветерандар һанының 75 проценттан ашыуын тәшкил итә, шул иҫәптән “Кадрҙар” (национальный проект “Кадры”) милли проекты буйынса ҡайтанан уҡытыу аша ла, тип хәбәр итә республиканың Ғаилә, хеҙмәт һәм социаль яҡлау министрлығы.

Сағыштырыу өсөн: бер йыл элек мәшғүллек кимәле 57,5 ​​процент тәшкил иткән, был ыңғай тенденцияға ишаралай. Эшкә урынлашыусыларҙың 2333-ө ялланып эшләй, шул уҡ ваҡытта 700-ҙән ашыу ветеран шәхси эшҡыуар йәки үҙмәшғүл булып теркәлеп, йәки шәхси ярҙамсы хужалыҡтар ойоштороп үҙ эшен асҡан.

Раҫланған мәшғүллек буйынса лидерҙар булып Мәләүез, Яңауыл райондары һәм Салауат ҡалаһы алдынғылар рәтендә, күрһәткестәр 80 проценттан ашҡан.

Үҙ сиратында, айырым кеше тураһында мәғлүмәт алыу менән, кадрҙар үҙәктәре уларҙың шәхсән бәйләнешкә инеүен көтмәйенсә улар менән әүҙем бәйләнешкә инә һәм карьера юлында ярҙам итә башлай. Һәр ветеранға үҙенә бағышланған шәхси координатор тәғәйенләнә.

 

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика