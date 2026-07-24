МХО ветерандарының мәшғүллеге һуңғы йылда 18 процентҡа артҡан

Башҡортостанда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы 4041 кеше менән бәйләнеш булдырылған, шуларҙың 3035-е эшкә урынлашҡан.
Был әлеге ваҡытта ярҙам күрһәтелгән ветерандар һанының 75 проценттан ашыуын тәшкил итә, шул иҫәптән “Кадрҙар” (национальный проект “Кадры”) милли проекты буйынса ҡайтанан уҡытыу аша ла, тип хәбәр итә республиканың Ғаилә, хеҙмәт һәм социаль яҡлау министрлығы.
Сағыштырыу өсөн: бер йыл элек мәшғүллек кимәле 57,5 процент тәшкил иткән, был ыңғай тенденцияға ишаралай. Эшкә урынлашыусыларҙың 2333-ө ялланып эшләй, шул уҡ ваҡытта 700-ҙән ашыу ветеран шәхси эшҡыуар йәки үҙмәшғүл булып теркәлеп, йәки шәхси ярҙамсы хужалыҡтар ойоштороп үҙ эшен асҡан.
Раҫланған мәшғүллек буйынса лидерҙар булып Мәләүез, Яңауыл райондары һәм Салауат ҡалаһы алдынғылар рәтендә, күрһәткестәр 80 проценттан ашҡан.
Үҙ сиратында, айырым кеше тураһында мәғлүмәт алыу менән, кадрҙар үҙәктәре уларҙың шәхсән бәйләнешкә инеүен көтмәйенсә улар менән әүҙем бәйләнешкә инә һәм карьера юлында ярҙам итә башлай. Һәр ветеранға үҙенә бағышланған шәхси координатор тәғәйенләнә.