Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
31 Июля , 02:30

Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды

Проект дүрт функциональ биләмәне үҙ эсенә ала: лекциялар һәм команда эше өсөн проект үҙәге, монтаж зонаһы, алмаш фон һәм яҡтылыҡ менән профессиональ видео төшөрөү зонаһы, подкастар яҙҙырыу өсөн студия.

Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылдыӨфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды
Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды

“Йәштәр һәм балалар” милли проекты (национальный проект “Молодёжь и дети”), ярҙамында  Башҡортостандың Алдынғы һөнәри әҙерлек үҙәге базаһында заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды, тип хәбәр иттеләр төбәктең Мәғариф министрлығынан.

Проект дүрт функциональ биләмәне үҙ эсенә ала: лекциялар һәм команда эше өсөн проект үҙәге, монтаж зонаһы, алмаш фон һәм яҡтылыҡ менән профессиональ видео төшөрөү зонаһы, подкастар яҙҙырыу өсөн студия. Унда медиаүҙәктең уҡыусылары видео төшөрөүҙән алып монтажлауға тиклем тулы цикллы контент булдыра ала.

– Яңы оҫтахана төрлө колледж студенттарының ижады өсөн асыҡ майҙансыҡ буласаҡ һәм республикала йәштәр медиаһын үҫтереүгә ҡеүәтле импульс бирәсәк. Башҡортостан колледждарының бөтә медиаүҙәктәре әле үк был оҫтахананы үҙ проекттарын тормошҡа ашырыу өсөн файҙалана ала. Был йәш медиаспециалистарҙы әҙерләүҙә һәм заманса студенттар контентын булдырыуҙа мөһим аҙым, – тип билдәләне төбәктең Алдынғы һөнәри әҙерлек үҙәге директоры Гөлнара Нурғәлиева.

“Йәштәр һәм балалар” милли проекты таланттарҙы үҫтереү һәм йәштәрҙең үҙ-үҙҙәрен үҫтереү өсөн мөмкинлектәр булдырыуға йүнәлтелгән. Милли проект үҙәгендә – мәктәптәр төҙөү һәм ремонтлау, уҡытыусыларҙың квалификацияһын күтәреү, уҡытыуҙың яңы методикаларын һәм уҡытыу өсөн уңайлы шарттар булдырыу.

Милли проект шулай уҡ донъя кимәлендәге кампустар селтәрен үҫтереүҙе һәм "Өҫтөнлөк-2030" программаһы буйынса юғары уҡыу йорттарына ярҙам итеүҙе күҙ уңында тота.

Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

 

Фотолар: Алдынғы һөнәри әҙерлек үҙәгенең матбуғат хеҙмәте.

Беҙҙең МАХ каналына ҡушылығыҙ: max.ru/gazetabash...

Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды
Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды
Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды
Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды
Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды
Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды
Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды
Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды
Өфөлә заманса медиаетештереү оҫтаханаһы асылды
Автор:Таңсулпан Байтимерова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика